طريقة عمل بسكوت الزبدة الدائب بمكونات متوفرة بالمنزل

بسكوت الزبدة من المخبوزات الناعمة الدائبة التي يعشقها الكثير من الناس، وهو من المخبوزات الفاخرة غالية الثمن، ومكوناته بسيطة متوفرة بالمنزل، وطريقة تحضيره في البيت سهلة وسريعة ولا تستغرق وقتًا طويلاً، ويتم عمله دائمًا في الأعياد والأفراح والمناسبات السعيدة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل بسكوت الزبدة الدائب اللذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت الزبدة الدائب

يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

خمس حبات من البيض.

ثلاث أكواب من الدقيق حسب العجن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت الزبدة الدائب بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كالتالي: –

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الزبدة، والسكر، والبيض، والفانيليا، ثم نخفق بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر للخليط، ثم نخفق على درجة متوسطة حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة طرية. نغطي العجين ونتركه مدة خمس دقائق حتى ترتاح العجينة تمامًا.

طريقة تشكيل بسكوت الزبدة

نحضر قمع حلواني ونضع به العجين، ثم نشكله على صواني مدهونة بقليل من الزبدة على شكل أصابع أو حلقات متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضع الصواني داخل فرن مسخنة مسبقًا على الرف الأوسط حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون، بعد ذلك نقوم بإخراج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بإزالة البسكويت من على الصاج برفق حتى لا يتفتت، بعد ذلك نقوم بتقديمه بألف هنا.