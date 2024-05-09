ما هي خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة وما هي أبرز أسباب حجز المركبات؟ الإدارة العامة للمرور توضح

وضحت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة، وذلك للإجابة على تساؤلات المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستعلام عن تفاصيل حجز المركبة من حيث الأسباب وطريقة معرفة تفاصيل الحجز والايقاف، حيث تقدم الإدارة العامة للمرور العديد من الخدمات الرقمية التي تتم من المنزل بدون الحاجة إلى بذل جهد، كما تحرص الإدارة على الحفاظ على أمن وسلامه السائق والمواطنين.

الاستعلام عن المركبة المحجوزة

تتم خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة من خلال تتبع الخطوات التالية سواء إن كانت المركبة خاصة بالمواطن السعودي أو المقيم:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة أبشر. النقر على أبشر أفراد. إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة. من تبويب الخدمات الالكترونيه يتم النقر على خيار المركبات. سوف تظهر امامك قائمة الاستعلامات وعليك النقر على تبويب المركبات المحجوزة. النقر على خيار عرض المعلومات. تظهر أمامك كافة التفاصيل من حيث اسم صاحب المركبة وتاريخ الحجز وموقع الحجز.

أسباب حجز المركبات

أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بأبرز أسباب حجز المركبات، وتلك الأسباب تتمثل في: