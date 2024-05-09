الموارد البشرية تحسم الجدل حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية 1445

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤول الأول عند دعم برنامج الضمان الاجتماعي الجدل القائم حول وجود زيادة إضافية في دعم الضمان، حيث يعد الضمان واحد من أبرز وأشهر برامج الدعم الموجه لفئات الفقراء والمحتاجين والمتعثرين والمطلقات والأرامل داخل المملكة العربية السعودية، ويعد ذلك الدخل هو مصدر الدخل الوحيد ولهذا يتطلع الكثير من المستفيدين إلى التحقق من وجود زيادة إضافية في الدعم.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية 1445

نفت وزارة الموارد البشرية صحة ما يتداوله البعض عن وجود زيادة أخرى تتضمنها رواتب شهر يونيو المقبل من برنامج الضمان الاجتماعي، وأكدت الوزارة على ضرورة تحري القرارات الرسمية من خلال المواقع الرسمية فقط وعدم تداول الشائعات.

وفي السياق ذاته أعادت الوزارة التذكير بقيمة الدعم من برنامج الضمان الاجتماعي بالزيادة الملكية الأخيرة بقيمة عشرون بالمائة المعلن عنها منذ اكتوبر الماضي، حيث تتضمن تلك الزيادة ما يلي:

منح رب الأسرة معاش شهري بقيمة 1320 ريال سعودي بدلا من 1100 ريال سعودي. منح التابع لرب الأسرة معاش شهري بقيمة 660 ريال سعودي بدلا من 550 ريال. تطبيق الدعم الاضافي يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء.

ما هو الحد المانع للضمان الاجتماعي؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي حيث يقف ذلك الحد عند قيمة خمسة آلاف ريال سعودي، بمعنى أنه في حالة زيادة قيمة الدخل الشهري عن ذلك الحد يحرم المستفيد على الفور من معاش الضمان الاجتماعي الشهري، أي أنه بمثابة الحد الأقصى للدخل المسموح به لصرف الدعم.