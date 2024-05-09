ما هي أسباب إيقاف الدعم السكني؟ وزارة الإسكان السعودية توضح

أجابت وزارة الإسكان السعودية عن تساؤل أحد المستفيدين بخصوص ايقاف الدعم السكني، حيث يستهدف ذلك الدعم فئات محدودي الدخل والفقراء العاجزين عن توفير وحدات سكنية من خلال تقديم وحدات آدمية للسكن مجانا أو تقديم دعم مادي أو توفير أرض للبناء عليها وذلك في سبيل تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية نحو عام 2023.

أسباب إيقاف الدعم السكني

وضح برنامج الدعم السكني أبرز أسباب توقف الدعم على الفور حيث استقبل البرنامج تساؤلات متعددة تتمحور حول ايجار الشقة التابعة لسكني سبب من اسباب وقف الدعم أم لا، وجاء رد البرنامج يوضح تلك الحالات على النحو التالي:

إلغاء العقد القائم بين المستفيد وبرنامج سكني. عند إجراء إعادة الجدولة بدون تقديم طلب مُسبق. في حالة عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي أو اتخاذ أي خطوة من خطوات البناء لمدة تتجاوز عام. عندما يتعثر المستفيد ويعجز عن سداد القسط الشهري. يتوقف الدعم السكني عند إجراء السداد المبكر للتمويل.

متى يصرف الدعم السكني ؟

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن توحيد موعد صرف الدعم من برنامج سكني حيث يتم الصرف في اليوم الرابع والعشرين وفقاً للتقويم الميلادي من كل شهر، وسوف يوافق موعد ايداع دفعة شهر مايو يوم الجمعة الموافق لتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو، وعلى إثر ذلك سوف يتم تبكير الصرف لمدة 24 ساعة بسبب التعارض.

رقم التواصل مع صندوق التنمية العقارية

طرح صندوق التنمية العقارية رقم هاتفي للاتصال الموحد من داخل المملكة العربية السعودية وطرح التساؤلات والاستفسارات واستخدام خدمة صمم دعمك التي تقدم بواسطة منصة المستشار العقاري بهدف الحصول على أفضل تصميم ممكن للوحدة السكنية، حيث يتم الاتصال من خلال الرقم التالي: 199088