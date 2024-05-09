100 الف دولار.. مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزول الأبطال RingofFire.. فرصة ربح ذهبية

مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزول الأبطال RingofFire، تم الإعلان بشكل رسمي من قبل سيادة المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مسابقة مالية كبيرة تصل قيمتها 100.000 دولار أمريكي لمن يتوقع الإجابة الصحيحة، تعتبر هذه من أهم وأقوى بطولات الملاكمة، حيث يشارك أثنين من أساطير الملاكمة في العالم وهم فيوري و Oleksandr Usyk، وسوف يكون اللقاء قوي للغاية،

حيث بدأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بالاستعداد والتجهيز لهذه البطولة والتي تقام على الأراضي السعودية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزول الأبطال RingofFire وكيفية الإشتراك تابعوا التقرير التالي.

مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزول الأبطال RingofFire

حسب تصريحات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن المسابقة تكون في موسم الرياض، وسوف يشهد التاريخ على هذا الحدث العظيم، في واحدة من أهم بطولات الملاكمة واللعب على 4 أحزمة لأول مرة في التاريخ، لقد مضى أكثر من 25 عام للعب على هذا اللقب ولذلك هناك تجهيزات واستعدادات دقيقة لاستقبال لاعبي الملاكة فيوري و Oleksandr Usyk وبمناسبة تلك الحدث التاريخي،

وسوف تنطلق هذه البطولة يوم السبت الموافق 18 من مايو الجاري 2024، ولذلك صرح تركي آل الشيخ عن مسابقة توقعات جديدة نزول الأبطال RingofFire وقيمة الجائزة الأولى 100000 دولار أمريكي وهناك خمسة جوائز نقدية، حيث تصل قيمة الجائزة الخامسة نحو 10000 دولار أمريكي.

رابط الإشتراك في مسابقة توقع نزول RingofFire

يتم التسجيل في مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزول الأبطال من خلال الموقع الإلكتروني وتأتي خطوات الإشتراك على النحو التالي:.