“مظلتي” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق: دعم وتكافل اجتماعي

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق برنامج الرعاية الاجتماعية كإحدى المبادرات الهامة التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وتحسين مستوى معيشتها وينتظر العديد من المواطنين بفارغ الصبر لإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للاستفادة من الدعم المقدم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلكترونياً فور إعلانها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

اختيار خدمة الاستعلام: اضغط على أيقونة “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.

تحديد الوجبة: حدد رقم الوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها من خلال الضغط على “الوجبة الأخيرة”.

إدخال البيانات: قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها.

الاستعلام: اضغط على زر “استعلام” لعرض قائمة أسماء المستفيدين.

تحميل القوائم: يمكنك تحميل قوائم المستفيدين بالضغط على زر “تحميل”.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً، مما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروطاً محددة يجب أن تنطبق على المتقدمين للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية: