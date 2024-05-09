كشوفات أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني لشهر مايو 2024… وشروط التسجيل

أعلنت مديرية الإسكان العسكري بالأردن عن تخصيص رابط للاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني، وهذا ما جعل عدد كبير من الأشخاص يبدأون في البحث عن هذا الرابط ، حيث تسعى الحكومة الأردنية على توفير عدد من الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة للأشخاص الغير قادرين على شراء منزل مناسب لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام والشروط التي أعلنت عنها الحكومة الأردنية للحصول على قرض الإسكان …..

رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني

حيث يمكن للمواطنين المتقدمين للحصول على قرض الإسكان العسكري الإطلاع على أسماء المستحقين للحصول على القرض لشهر مايو 2024، من خلال الرابط التي أعلنت عنه مؤسسة الإسكان العسكري وإليكم خطوات الإستعلام ….

زيارة الموقع الرسمي لمديرية الإسكان العسكري بالأردن على الإنترنت.

اضغط على تسجيل الدخول وادخل الإسم وكلمة المرور الخاصة بك.

كتابة الرقم الوطني للمتقدم .

قم ادخل الرقم العسكري الخاص بك.

اضغط على أيقونة “ارسال”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم وحالته من قرض الإسكان العسكري.

كما يمكنكم أيضاً تحميل ملف pdf يحتوي على أسماء المستحقين من قرض الإسكان العسكري.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري الأردني