أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024 واشترك واكسب

أصبح بإمكان العديد من الأشخاص في مختلف الدول العربية، الإشتراك في مسابقة الحلم، والفوز بالجائزة الكُبرى التي وصلت قيمتها لمليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى جائزة الـ2 كيلو الذهب، وغيرها من الجوائز الأخرى التي يتم طرحها لجميع المشتركين والفائزون في المواسم الجديدة التي يتم الإعلان عنها من قبل القائمين على المسابقة، ويمكن الإشتراك في هذه المسابقة وفقًا للأرقام المخصصة لكل دولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع الراغبين في الإشتراك بالمسابقة.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكُبرى، كما يلي:-

أن يتم البحث عن الرقم المخصص لكل بلد.

ثم يتم القيام بإدخال الرقم وكود الدولة.

القيام بإرسالة رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم”.

ليتم بعد ذلك إرسال بعض الرسائل النصية التي تحتوي على الأسئلة ويُرجى الإجابة عليها.

وفي حالة الإجابة الصحيحة يتم العمل مباشرة بالدخول إلى التحديات ولأكثر جاذبية مما تؤهلك للفوز بالجائزة.

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد

وعن الأرقام التي خصصتها مسابقة الحلم للإشتراك في البرنامج والفوز بالجوائز المطروحة من قبل البرنامج، وفقًا لما يلي:-