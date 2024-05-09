تابعها من بيتك بالمجان.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 159 مترجمة + تردد قناة الفجر

ساعات قليلة تفصل المشاهدين عن حلقة جديدة من حلقات مسلسل قيامة عثمان من موسمه الخامس، حيث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 159 مترجمة التي ينتظرها المواطنين اليوم، وقد خصصنا مقال اليوم لنوضح لكم موعد عرض الحلقة الجديدة مترجمة بالعربية والقناة الناقلة والتردد الخاص بالقناة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 159 مترجمة

أسبوعيًا يتم إذاعة حلقة جديدة من حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس على القنوات الفضائية سواء قناة Atv التركية والحلقة معروضة باللغة التركية، أو قناة الفجر الفضائية وتكون الحلقة الجديدة باللغة العربية، وتأتي مواعيد العرض وفقًا للمُعلن على النحو التالي:

يوم الأربعاء تُعرض الحلقة باللغة التركية مساءً عند الساعة 8:00 على توقيت أنقرة، وذلك عبر قناة ATV التركية.

يوم الخميس موعد عرض الحلقة المترجمة على شاشة الفجر الجزائرية بتمام الثامنة على توقيت مصر التاسعة على توقيت أبو ظبي والسابعة على توقيت جيرنتش.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

وضحنا لكم مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 159 مترجمة، وفيما يخص القنوات الناقلة فهي قناة الفجر الفضائية الجزائرية وستعرض الحلقة مساء اليوم، ولمتابعة الحلقة عرض حصري يمكن تثبيت تردد القناة بالإحداثيات التالية:

نايل سات

التردد: 12034.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

عرب سات

التردد: 11034.

استقطاب:عمودي.

ترميز: 30000.

وما عليكم سوى إضافة الإحداثيات السابقة في قائمة التركيب اليدوي والنقر على إضافة ثم تثبيت وبعدها تنزل القناة ضمن قنواتك الفضائية على التلفاز الخاص بك، وستتمكن بعدها من متابعة محتوى القناة في أي وقت مناسب لك، بل وستتابع الحلق الجديدة من قيامة عثمان أسبوعيًا.