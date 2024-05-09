رابط الاشتراك في مسابقة توقعات نزال الأبطال RingofFire بين “تايسون فيوري” و”أولكسندر أوزيك “واربح 100000 دولار أمريكي

يسعى عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة المشاركة في مسابقة التوقعات التي أعلن عنها المستشار ترك آل شيخ وتوقّع الفائز في نزال الأبطال RingofFire ، لتربح جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف على رابط الاشتراك في مسابقة توقعات نزال الأبطال RingofFire

مسابقة توقعات نزال الأبطال RingofFire

حوائز ضخمة في انتظار المشارك الذي يتوقع الفائز في مسابقة توقعات نزال توقّع الفائز في نزال الأبطال RingofFire ، والتي أعلن عنها المستشار ترك آل شيخ على صفحته الشخصية على منصة x، والذي من المقرر أن يقام في المملكة أر ينا في 18 مايو الجاري ، وخصصت الهيئة العامة للترفيه عدد من الجوائز النقدية للتوقع الصحيح للفائز في النزال الأسطوري المنتظر “Ring of Fire”والتي تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، وإليكم خطوات الاشتراك في المسابقة.

جوائز مسابقة توقعات نزال الأبطال

الجائزة الأولى 100000 دولار أمكريكي.

الجائزة الثانية 50000 دولار أمريكي

الجائزة الثالثة 250000 دولار أمريكي.

الجائزة الرابعة 15000 دولار أمريكي.

الجائزة الخامسة 10000 دولار أمريكي.

رابط الاشتراك في توقعات نزال الأبطال

رابط الاشتراك في مسابقة توقعات نزال الأبطال