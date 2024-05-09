ثبتِ تردد قناة وناسة نايل سات للأطفال وروقي على صغارك وقضي اللي وراكي

أحد أشهر قنوات الأطفال على الساحة في الوقت الحالي هي قناة وناسة الشهيرة والتي شهرتها شخصية لولو الجميلة التي تقوم بالبكاء طوال اليوم ومشاركة الأطفال بيومها سواء سرقها الحرامي أو ضاعت وغيرها من الأمور الأخرى، وسنذكر لكم المتابعين الكرام الإحداثيات للقناة كي تتمكنوا من متابعة المحتوى الجديد والحصري للقناة أول بأول، فكونوا معنا.

قناة وناسة للأطفال

وناسة واحدة من قنوات التلفاز الفضائية التي تعرض محتوى ترفيهي يناسب الأطفال الصغار من أول عمر يوم وحتى 14 عام، وقد بدأت القناة في نشر محتواها للمتابعين على موقع اليوتيوب وبعد نجاحها الغير متوقع لهذه الدرجة، أسست إدارة القناة قناة على التلفاز على المدار نايل سات، بحيث تنقل الآن المحتوى على التلفاز من ناحية ومن الناحية الأخرى تنقل المحتوى على اليوتيوب للمتابعين.

ويشارك في هذه القناة باقة من الشخصيات المحببة لدى الأطفال، حيث شخصية لولو وشخصية الحرامي وشخصيات أخرى تشارك بالقناة، ولكن أشهر الشخصيات في القناة والسبب في شهرتها هي شخصية “لولو”، علمًا بأن قناة وناسة تنقل محتواها للمواطنين وبأعلى جودة طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش في البث.

تردد قناة وناسة

ذكرنا لكم بعضًا من المعلومات عن القناة، وبالنسبة للقناة فالتثبيت لا بد من إدخال إحداثيات تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث الإحداثيات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وما عليك سوى النقر على زر القائمة واختر منه التثبيت اليدوي وبعدها أضف ما سبق ذكره من إحداثيات واستكمل باقي الخطوات لتنزيل القناة.