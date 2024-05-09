قيد عندك قبل العيد.. تفاصيل فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024.. وأهم الشروط للحصول عليها

التسجيل في منحة 300 دينار، تقدم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتونس منحة للمواطنين تقدر ب 300 دينار وذلك الأسر والفئات المستحقة في تونس من أجل تقديم الدعم لمساعدة هذه الأسر على تحمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة وقد انتشرت بعض الاخبار عن وجود زيادة في منحة 300 دينار التي تقدمها وزارة العمل في تونس لمواطنيها ولكن أكدت وزارة العمل على عدم صحة الأنباء واليوم سنتعرف على طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للتسجيل في المنحة في السطور القادمة.

فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

تم إصدار قرار رئاسي جديد بصرف زيادة في منح تونس 300 دينار حيث يتم صرف الزيادة على دفعتين لذلك اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار وذلك بالخطوات التالية:

اولا يتوجه المتقدم الموقع الالكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التونسية للدخول اليه اضغط هنا .

ثم يتم الضغط على الخدمات الالكترونية الموجودة في أعلى يسار الصفحة.

لا تتوجه الى نافذة تسجيل الدخول وتحتاج الى ادخال الرقم الخاص بالبطاقة التعريفية الوطنية وكذلك كلمة المرور،ثم اضغط على تسجيل الدخول.

يتم ادخال البيانات المطلوبه للتقديم على المنح وارفاقها بالمستندات التي تؤكد صحة الحالة المتقدمة مثل تقديم المستندات التي تثبت الدخل الشهري .

الموافقة على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمنح وذلك بعد قراءتها بعناية.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على تأكيد الطلب والانتظار حتى يتم دراسة الطلب والرد عليه من قبل الوزارة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تونس العديد من الشروط للحصول والتسجيل في منحة 300 دينار وذلك للتأكد من وصول هذا الدعم الى المستحقين وهذه الشروط كالتالي: