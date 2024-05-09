هتراقب أي حد من غير ما يعرف.. كيفية تشغيل حسابين واتساب على هاتف واحد بسهولة والتبديل بينهما 2024

تشغيل حسابين واتساب على هاتف واحد، يعتبر تطبيق واتس آبل واحد من أهم وأشهر تطبيقات التواصل الإجتماعي التي تقدمها شركة ميتا المنتجة للتطبيق والتي قامت في تحديثها الأخير بتقديم ميزة كبيرة تعتبر تقدما كبيرا في عالم التواصل الاجتماعي، حيث أصبح للمستخدمين إمكانية تشغيل حسابين واتساب في هاتف واحد بسهولة وهذا التحديث لم يكن متاحا لمستخدمين واتساب قبل ذلك، لذا سنتعرف معا اليوم على كيفية تشغيل حسابين واتساب على هاتف واحد في السطور القادمة فتابعونا.

طريقة إنشاء حساب آخر في الواتساب

اصبح بامكان المستخدمين إمكانية أنشاء حساب أخر في تطبيق الوتساب للتواصل مع الأهل والأصدقاء وذلك دون الحاجة الى حذف الحساب السابق ويتم ذلك في خلال مجموعة من الخطوات كالتالي:

أولا التوجه الى تطبيق الوتساب على هاتفك والقيام بفتحه.

وفي اعلى تطبيق الواتساب من الناحية اليسرى ستقوم بالضغط على علامة الثلاث نقاط.

من القائمة المنسدلة ستقوم. بالضغط على الإعدادات.

اضغط على اسم الحساب الخاص بك وذلك للدخول الى صفحة اعدادات الحساب.

قم باختيار إضافة حساب من القائمة.

ادخل رقم الهاتف الذي ترغب في إنشاء الحساب عليه.

قم بتحديد البلد الخاص بك والموافقة على الشروط والأحكام.

ليه يتم ارسال رسالة بها رمز التحقق على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله في الخانة المخصصة.

يمكنك بعد ذلك إدخال اسم الحساب وصورة شخصية.

بعد استكمال الخطوات كامله يكون بذلك لديك حساب اخر في تطبيق الوتساب على نفس الهاتف.

متطلبات إنشاء حسابين واتساب على هاتف واحد

بعد ان تعرفنا على كيفية انشاء حسابين واتساب على هاتف واحد فإننا سنذكر لكم المتطلبات التي يجب توافرها حتى تتمكن من إنشاء حسابين واتساب على هاتف واحد وهي كالتالي: