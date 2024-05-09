شروط الحصول على الجنسية السعودية بدون رسوم 1445 والأوراق والمستندات المطلوبة

يسعى عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة للحصول على الجنسية السعودية، وقد أعلنت السلطات السعودية عن عدد من المميزات للأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط ورابط التقديم والأوراق المطلوبة.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

وأعلنت السلطات السعودية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبي في الحصول على الجنسية السعودية وهي:

أن يكون الشخص المتقديم مقيم في المملكة إقامة دائمة ولا يغادر أراضيها.

أن يكون المتقدم يمتلك جواز سفر.

أن يكون المتقدم لديه مهنة في المملكة السعودية .

كما يجب أن يكون المتقدم أقام في المملكة مدة لا تقل عن 9 سنوات متتتالية .

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية

ولكي تتمكنوا من الحصول على الجنسية السعودية يرجى تحضير الأوراق الآتية:

صورة من شهادة ميلاد المتقدم.

صورة من جواز السفر على أن يكون ساري ومستوفى الشروط اللازمة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

في حال الزواج يجب تقديم صورة من قسيمة الزواج .

وفي حالة الطلاق يجب تقديم قسيمة الطلاق.

صورة شهادة حسن سير وسلوك للمتقدم.

رابط الحصول على الجنسية السعودية

ويمكنكم الحصول على الجنسية السعودية من خلال اتباع الخطوات الآتية: