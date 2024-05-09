وفاة والدة كريم عبدالعزيز بعد صراع مع المرض.. وموعد تشييع الجنازة

وفاة والدة كريم عبدالعزيز خبر أحزن الكثير من الأشخاص، حيث نعت نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية خبر الوفاة، مما بدأ الكثير من الأشخاص يبحثون بكثرة عن موعد تشييع الجنازة رغبةً في تقديم واجب العزاء للنجم كريم عبد العزيز والأسرة الكريم، في الكثير من اللقاء التلفزيونية تحدث كريم عبدالعزيز و عن والدته ووصفها بست 100 رجل لأنها رفضت الزواج بعد الأنفصال عن والده وتفرغت لتربية أبنائها،

ورغم مواجهة صعوبات كثيرة في الحياة إلا أنها تحملت المسؤولية وربت وعلمت وكبرت، وكشف كريم عبد العزيز في تصريحات سابقة أن رغم الانفصال بين ابيه وأمه إلا أنه لم يشعر بأي مشكلة لأن الطلاق تم بينهم بهدوء واحترام دون مشاكل وكان الطرفان على تواصل دائم من أجل الأبناء، واليوم رحلت عن عالمنا سيدة وام فاضلة، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد حول وفاة والدة كريم عبدالعزيز وموعد تشييع الجنازة.

وفاة والدة كريم عبدالعزيز

تلقى الجمهور مساء الأمس الأربعاء 8 من مايو خبر وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، والذي قام المخرج عمر عبدالعزيز شقية كريم عبدالعزيز بالإعلان عنه، مؤكداً بأن الدفن ظهر اليوم الخميس 9 من مايو 2024، على أن يتم تشييع الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم، وكشفت الأسرة الكريمة أن واجب العزاء يقام في قاعة الرزاق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نعى خبر وفاة والدة كريم عبد العزيز

فور الإعلان عن خبر وفاة سهير عبدالعزيز والدة كل من كريم عبد العزيز وعمر عبد العزيز وزوجة المخرج محمد عبد العزيز، قدمت المهن الموسيقي واجب العزاء برئاسة مصطفى كامل، وقدم أيضاً واجب العزاء النقابة التمثيلية برئاسة أشرف ذكي، مما قدم الكثير من الزملاء من الوسط الفني واجب العزاء وعلى رأسهم مصطفى شعبان لمواساة صديقة داعي المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمدها بواسع رحمته، ومن خلال موقعنا البديل نقدم خالص التعازي للأسرة والعائلة الكريمة وأن لله وأن إليه راجعون.