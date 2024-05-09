يا لولو يا لولو.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

تبحث الأمهات عنتردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات، وذلك نظراً لتوجهها نحو فئة الأطفال في المرحلة العمرية المبكرة، تتخصص القناة في بث برامج متنوعة تشمل الأفلام الكرتونية والألعاب والأغاني التعليمية، بهدف تعزيز التعلم والنمو الإبداعي لدى الأطفال من خلال التفاعل والمرح، وتتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الفريدة، بما في ذلك الرسوم المتحركة، بهدف تنشيط الذاكرة وتعزيز النمو العقلي للأطفال بشكل صحي، والجدير بالذكر أن جميع هذه المحتويات متاحة للمشاهدين بشكل مجاني دون الحاجة لدفع أي رسوم اشتراك.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

قناة وناسة كيدز على النايل سات:

التردد: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

القناة الفضائية: مجانية

قناة وناسة كيدز على عرب سات:

التردد: 11270

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

القناة الفضائية: مجانية

أهداف قناة وناسة الفضائية

تسعى قناة وناسة إلى تحفيز الأطفال على الاستمتاع بالتعلم والتسلية في نفس الوقت، حيث تختار بعناية كل أغنية لتوفير فرصة للصغار لاكتساب مفاهيم مهمة في الحياة.

تركز القناة على تقديم أفكار مثل الصدق، والأمانة، وضرورة قول الحق، والابتعاد عن الكذب، واحترام الكبار، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية تناول الأطعمة الصحية والعادات الصحية الأخرى.

خطوات ضبط قناة وناسة بيبي

تقدم القناة هذه الرسائل من خلال شخصياتها المميزة في عالم الرسوم المتحركة، مثل لولو، ميدو، الحرامي، والشرطي، وغيرهم، الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الأطفال ويعززون تفاعلهم مع المحتوى، وبالنسبة لضبط القناة بسهولة، يمكن للمشاهدين القيام بذلك بسهولة عن طريق القيام بالخطوات التالية: