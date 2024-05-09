الدعم نزل أخيراً.. حساب المواطن الدفعة 78 لشهر مايو 2024 ورابط الاستعلام برقم الهوية

حساب المواطن الدفعة 78 لشهر مايو 2024 يحرص الكثير من المستفيدين الحصول عليها فور إيداعها مباشرةً، ينتظر المستفيدين تلك الموعد منذ حلول شهر مايو، وهذا لأن الدفعة 77 تم صرفها مبكراً جداً قبل حلول عيد الفطر المبارك، ومضى عليها الكثير والمواطنين بحاجة للمال لتلبية مطالبهم الأساسية من الطعام والشراب والدواء، كما نجد أن البحث الآن مرتفع جداً عن حساب المواطن الدفعة 78 لشهر مايو 2024 لذا عليكم متابعة التقرير التالي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

حساب المواطن الدفعة 78 لشهر مايو 2024

بشكل رسمي تم الكشف من الجهة المسؤولة عن بدأ إيداع مستحقات دعم حساب المواطن الدفعة 78 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 9 من مايو، وقد تم تبكير موعد الصرف يوماً واحد نظراً بأن يوم الصرف المحدد إجازة الأسبوع الرسمية، وجاء هذا مراعاة لظروف المواطنين وانتظارهم موعد الصرف بفارغ من الصبر، وهذا ما يجعل الحكومة تهتم بتلك النقطة ولن تتأخر عن موعد الصرف، وأكد مسؤولي حساب المواطن أن الصرف يستمر حتى نهاية اليوم الخميس 9 من مايو 2024، ومن المقرر أن تتلقى الصفحة الرسمية طلبات تسجيل الاعتراض في اليوم 25 من شهر مايو الجاري ولمدة 5 أيام، ويمكن الاتصال عبر الرقم المختصر 19912.

الاستعلام عن مستحقات حساب المواطن للدفعة 78

أصبحت عملية الاستعلام عن حساب المواطن أمر في غاية السهولة ولن يستغرق سوى دقائق معدودة، وللكشف عن قيمة مستحقات الدفعة 78 من الدعم عليكم اتباع الخطوات التالية:.