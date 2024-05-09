“من هُنـــا nid-moi.gov.iq”.. خطوات حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق وأهم الشروط المطلوبة

يوجد العديد من المواطنين الذين يبحثون باستمرار عن خطوات حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق، تُصدر هذه البطاقة العديد من الخدمات المختلفة، ويُمكن الحصول عليها اليوم بطريقة إلكترونية، يُمكننا أيضًا تحديث جميع المعلومات بسهولة وفقًا للبطاقة، سواء كان ذلك لتجديدها أو استخراجها مباشرة، لتجنب المساءلة القانونية.

خطوات حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق

اليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق:

يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الموحدة.

يقوم بعد ذلك بالنقر على أيقونة “حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة”.

يقوم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنس، ومكان الولادة، وعنوان الإقامة الحالي.

يُدخل المواطن رقم جواله الشخصي في الخانة المخصصة لهذا الغرض.

ينقر على أيقونة “حجز” لتأكيد الحجز.

يُطلب منه بعد ذلك طباعة إيصال الحجز لاستخدامه في إتمام الإجراءات المتبقية.

شروط حجز البطاقة الوطنية 2024

زادت المشاكل القانونية في المجتمع نتيجة لزيادة حالات التزوير وانتحال الشخصية المرتبطة بالبطاقات الوطنية، تعمل الحكومة بجد على تطبيق أقصى العقوبات على من يقومون بهذه الأفعال الغير قانونية، وتولي اهتمامًا بالغًا بالهوية الوطنية، وتحث المواطنين على عدم إهمالها، من أجل تسهيل الإجراءات، قامت الحكومة بإنشاء رابط إلكتروني لحجز البطاقة الوطنية، ومن الضروري توفر الشروط التالية لتحديد استحقاق المواطن للحصول على البطاقة: