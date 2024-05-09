من هنا ur.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور العامة بالعراق 2024 وخدمات موقع مديرية المرور العامة أور

يوجد اهتمام متزايد بالتعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور العامة بالعراق 2024 وتسديد الغرامات عبر الإنترنت، حيث تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتبسيط الإجراءات للمواطنين، بالتالي، تم توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك خدمة الاستعلام عن المخالفات وتسديد الغرامات بسهولة، في هذا السياق، نود أن نقدم لكم دليلًا عن كيفية استعلام المواطنين عن المخالفات المرورية بالإضافة إلى إمكانية تسديد تلك الغرامات بخطوات بسيطة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور العامة بالعراق 2024

يمكن لجميع مواطني العراق الاستعلام عن مخالفات المرور العامة بالعراق 2024 التي تمت على مركباتهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أور المتاح على الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحة.

اختيار الخدمة المرغوبة، وذلك عن طريق الضغط على الأيقونة المخصصة للخدمات الإلكترونية أو استعلامات إلكترونية.

اختيار قسم المخالفات المرورية.

بعد لحظات قليلة، ستظهر قيمة المخالفات المستحقة للدفع بالتفصيل.

في النهاية، يمكن تسديد تلك المخالفات عن طريق الضغط على الأيقونة المخصصة للسداد واستخدام أحد وسائل الدفع المتاحة والملائمة للمستخدم.

خدمات موقع مديرية المرور العامة أور

تتوفر العديد من الخدمات المميزة عبر موقع المديرية العامة للمرور في العراق، وتشمل أبرزها: