دفعة يونيو pdf.. الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق للرجال والنساء

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 هذا ما يشغل المواطنين من جميع محافظات العراق، لأن الرعاية الاجتماعية هو الوسيلة الآمنة بالنسبة للفئات المتعففة، كما يحصل المواطنين على هذا الدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتلبية مطالبهم ولذلك يلجأ الكثير للتسجيل على الدفعات التي تعلن عنها الوزارة،

مساندة مستمرة من وزارة الشؤون و هيئة الحماية الاجتماعية للمواطنين في العراق وتقديم يد العون للرجال والنساء والطلاب، وتسعى جاهداً تخطي تلك الأزمة الأقتصادية الكبيرة التي كان لها تأثير واضح السنوات الماضية، ولكن تعود الوزارة مجدداً لتقديم المساعدات وتبذل كامل طاقتها لكي تعيش الفئات المتضررة حياة كريمة ومستقرة، اليوم نستعرض لحضراتكم خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة العمل يمكن للمواطنين الاستعلام عن الصرف لجميع الدفعات وكل ما عليكم الخطوات التالية:.

عليك أولاً التوجة بالدخول عبر منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم حدد خدمات الرعاية الاجتماعية. اختيار الدفعة التي تبحث عنها. ثم إختيار اسم المحافظة. الرقم الوطني والاسم. الضغط على أيقونة بحث.

موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالعراق

الشغل الشاغل لدى أكثر من 150 ألف مواطن سبق لهم التسجيل على الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية موعد الصرف، لذلك يهتم المتقدمين أن يحصلون على تصريحات رسمية من أجل انتظار الحصول على المستحقات، تأخر واضح وملحوظ عن إصدار كشوفات الوجبة السابعة، ويشكل هذا الأمر أهمية كبيرة لأن أغلب المواطنين اعتمادهم الأكبر على دعم الوزارة، وهناك بعض الأمور يؤجلها لحين الحصول على الدعم، وحسب التصريحات التي كشفت عنها هيئة الحماية الاجتماعية أن الصرف يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة ومن المتوقع أن يكون الصرف للمستحقين مع حلول شهر يونيو المقبل 2024.