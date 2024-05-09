عبر منصة مظلتي.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

يقدم رئيس دولة العراق مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين، من بينها خدمة تحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي يواجهها العديد من الأفراد والتي تؤثر سلبًا على معيشتهم، وفي إطار هذه الجهود، تقوم الدولة بتقديم دعم مالي لتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث تصدر قوائم وكشوفات تحتوي على أسماء المستفيدين من هذا الدعم، يقوم العديد من المواطنين في العراق بالبحث عن أسمائهم في هذه القوائم باستخدام الرقم الوطني.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

وزارة العمل في دولة العراق وضعت إجراءًا للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي”، وتتضمن الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة “مظلتي“.

ثم يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة المنسدلة.

ثم يتم تحديد خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

إدخال اسم المحافظة التي يقيم فيها الفرد، ورقم الوجبة (مثلاً الوجبة السابعة).

ثم يتم إدخال رقم الهوية الشخصية.

النقر على زر “استعلام”.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

إليكم شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق: