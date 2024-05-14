كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella .. كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ينتظر آلاف المواطنين أن يتم الاعلان عن الأسماء التي يشملها الرعاية الاجتماعية بالوجبة السادسة، ولذا تصدرت مواقع البحث سؤال كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي تلك الأسماء التي تطرحها وزارة العمل بعد أن تنتهي من عملية فرز البيانات وكذلك إعداد الكشوف بشكل نهائي، فهي ستكون بها 150 ألف شخص مستفيد تم تصفيتهم من 300 ألف متقدم.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي

أوضح المصدر المسؤول داخل وزارة العمل بأنه من المفترض أن يتمكن الأشخاص من التعرف على إمكانية حصولهم على الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية عبر استخدام منصة مظلتي، تلك التي سيتم تحميل الأسماء عليها بشكل سهل وسريع، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولًا يجب الدخول لبوابة منصة مظلتي.

ثم بعد ذلك عليك أن تتوجه للصفحة الرئيسية التابعة للمنصة.

ادخل اسم المواطن ثم أضف رقم البطاقة الشخصية التابعة له.

اضغط على خانة قسم الرعاية الاجتماعية.

يتم بعد ذلك تحديد الدفعة والوجبة التي يكون عليها الدورة.

تأكد من جميع التفاصيل المدخلة.

وبإمكانك أن تحمل الكشوف فور ظهورها.

برنامج الرعاية الاجتماعية داخل العراق

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية هو إحدى أشكال الدعم المقدمة للمواطنين، الهدف منها هو أن يحصل الفقراء والضعفاء وجميع من ليس لديه عائل على مبالغ تساعدهم في الحصول على فرص متساوية، تكفل لهم نظامًا اجتماعيًا يوفر لهم حياة كريمة، إذ أن المشهد الاجتماعي في العراق يعاني منذ فترة بسبب انعدام التلبية لاحتياجات الضعفاء، ونظام الضمان الاجتماعي ينقسم لعمال القطاع الخاص والعام، إذ أن صندوق القطاع العام يعمل على تأمين تغطية كاملة للقوى العاملة بالقطاع العام، ومن الواضح بأن مستوى هذه الإعانات غير مستدامة، وبالنسبة لعمال القطاع الخاص فإنهم يحصلوا على نسبة متدنية، ويوفر إليهم مجموعة لا تذكر من الإعانات، ولذا تم إنشاء برنامج الرعاية الاجتماعية ليشمل جميع هذه الفئات.

فئات تستفيد من برنامج الرعاية الحكومية

حكومة العراق حددت الفئات التي من حقها أن تستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي: