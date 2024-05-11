الإستعلام عن المخالفات المرورية في العراق 2024 اليكترونيا برابط مباشر استعلم الآن 🔥 وسدد غرامات المرور فوراً الآن

إن الكثير من المواطنين قد سكب بالغ اهتمامه في عملية الإستعلام عن المخالفات المرورية في العراق، كما أن ذلك كله من أجل سداد الغرامات في العراق بشكل إلكتروني عند حدوث مخالفة والإستعلام عنها، كما تسعى الحكومة العراقية علي تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة للإستعلام على المواطنين بسهولة ويسر، كما قامت بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية. حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تسهيل جميع الإجراءات على المواطنين، ونحن الأن سنوافيكم بكافة المعلومات المطلوبة والخاصة بهذا الموضوع.

الإستعلام عن المخالفات المرورية في العراق

يساعدك عزيزي القارئ موقع مديرية المرور العامة للإستعلام عن المخالفات المرورية في دولة العراق، كما يمكنك سداد هذه المخالفات بسهولة ويسر دون بذل أى جهد، كما تقدم لكافة المواطنين في العراق وخاصة التي يمتلكون سيارة، لذا يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب التوجه إلى موقع (أور) وهو متاح على الإنترنت هنا.

ثانياً قم بتسجّيل الدخول إلى حسابك بإستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحة.

ثم إضغط على أيقونة التسجيل.

بعد ذالك قم بالإنتقال إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية أو إستعلامات إلكترونية.

يجب اختيار خيار المخالفات المرورية.

ستظهر قيمة المخالفات المستحقة للدفع بالتفصيل بعد لحظات قليلة من الخطوة السابقة.

في النهاية يمكنك تسديد تلك المخالفات التي إرتكبتها عن طريق الضغط على أيقونة السداد باستخدام واحدة من وسائل الدفع المتاحة والأسهل بالنسبة لك.

أهمية الاستعلام عن المخالفات