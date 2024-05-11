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الإستعلام عن المخالفات المرورية في العراق 2024 اليكترونيا برابط مباشر استعلم الآن 🔥 وسدد غرامات المرور فوراً الآن
إن الكثير من المواطنين قد سكب بالغ اهتمامه في عملية الإستعلام عن المخالفات المرورية في العراق، كما أن ذلك كله من أجل سداد الغرامات في العراق بشكل إلكتروني عند حدوث مخالفة والإستعلام عنها، كما تسعى الحكومة العراقية علي تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة للإستعلام على المواطنين بسهولة ويسر، كما قامت بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية. حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تسهيل جميع الإجراءات على المواطنين، ونحن الأن سنوافيكم بكافة المعلومات المطلوبة والخاصة بهذا الموضوع.
الإستعلام عن المخالفات المرورية في العراق
يساعدك عزيزي القارئ موقع مديرية المرور العامة للإستعلام عن المخالفات المرورية في دولة العراق، كما يمكنك سداد هذه المخالفات بسهولة ويسر دون بذل أى جهد، كما تقدم لكافة المواطنين في العراق وخاصة التي يمتلكون سيارة، لذا يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب التوجه إلى موقع (أور) وهو متاح على الإنترنت هنا.
- ثانياً قم بتسجّيل الدخول إلى حسابك بإستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحة.
- ثم إضغط على أيقونة التسجيل.
- بعد ذالك قم بالإنتقال إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية أو إستعلامات إلكترونية.
- يجب اختيار خيار المخالفات المرورية.
- ستظهر قيمة المخالفات المستحقة للدفع بالتفصيل بعد لحظات قليلة من الخطوة السابقة.
- في النهاية يمكنك تسديد تلك المخالفات التي إرتكبتها عن طريق الضغط على أيقونة السداد باستخدام واحدة من وسائل الدفع المتاحة والأسهل بالنسبة لك.
أهمية الاستعلام عن المخالفات
- قامت مديرية المرور العامة في العراق بالكشف عن خطوات التسجيل في خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية في عام ألفين وثلاثة وعشرين، وهذه الخدمة تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى بذل الوزارة جهداً في تسهيل هذهِ العملية من خلال إنشاء رابط تستطيع من خلاله معرفة المخالفات التي ارتكبتها ودفعها.
- كما تهدف هذه الأنظمة لتنظيم حركة المرور إلى ضبط حركة السيارات والمشاة من أجل الإطمئنان وضمانة سلامة الجميع وأمنهم، وهو جزء مهم وأساسي في المجتمع العراقي، تذكر أن قيمة الغرامات المرورية تختلف بناءً على نوع المخالفة التي ارتكبها الشخص، وتقوم مديرية المرور العامة في العراق بتحديد قيمة هذه الغرامات، كما يمكنك طلب تخفيض الغرامة إذا تقدمت بالتماس من قبلك كمواطن أو سائق للمركبة.