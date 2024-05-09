“كوكي كل الأطفال بيحبوكي” مع تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 بدقة وجودة عالية

يمكنكم متابعة كل المحتوى الهادف الذي تقدمه قناة كوكي كيدز للأطفال عبر التلفاز ومن خلال الأقمار الصناعية، وكذا نت خلال القناة الرسمية لها على موقع YouTube، حيث تقوم القناة ببث جميع الأناشيد والأغاني والأفلام الكرتونية المميزة التي تهدف إلى تعليم وتسلية الأطفال، هذا ويمكنكم الوصول إلى قناة كوكي كيدز على YouTube عن طريق البحث عن “كوكي كيدز” في محرك البحث داخل الموقع، حيث ستتمكنون من مشاهدة جميع المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة والاستمتاع بتعلم اللغتين العربية والإنجليزية واكتشاف المعلومات الحياتية الصحيحة التي تقدمها القناة.

تعرف على تردد قناة كوكي كيدز للأطفال

تردد قناة كوكي كيدز لعام 2024 هو كالتالي:

– التردد: 11602

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– الجودة: HD

قناة كوكي كيدز للأطفال تهدف إلى تقديم محتوى ممتع وتعليمي للأطفال في الوطن العربي، كما توفر القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني والأفلام الكرتونية التي تستهدف الأطفال في مرحلة الروضة والتعليم المبكر، يتم اختيار المحتوى بعناية ليكون مناسبًا للأطفال ويساعدهم على تعلم المفاهيم الأساسية مثل الألوان والأرقام والحروف.

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تتميز قناة كوكي كيدز بأنها تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، مما يمكن الأطفال من تعلم اللغتين بصورة صحيحة وهادفة، يُعتبر ذلك ميزة هامة للعائلات التي ترغب في تعزيز قدرات أطفالها في التواصل والفهم في كلتا اللغتين.