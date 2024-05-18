كيف اسجل في منحة 2024؟ التسجيل في منحة 300 دينار تونس eservices.social.gov.tn بأسهل طريقة

تابع معي لتعرف طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس، علما أن هذه المنحة تقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، أطلقتها الحكومة بهدف إعانة المواطنين من ذوات الدخل المحدود في تونس، وعن طريقها يمكن إعانتهم ومساعدتهم بشكل مباشر.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس

اهتمت وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس بإيضاح كافة التفاصيل الخاصة بمنحة 300 دينار، وأبرز هذه المعلومات التي اهتمت بالكشف عنها هو طريقة التسجيل في هذه المنحة بشكل إلكتروني سهل وبسيط، وعبر استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة الشؤون الإجتماعية، وهذه هي الخطوات التي يجب اتباعها لكي يكتمل التسجيل في منحة 300 دينار:

توجه إلى بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية الإلكترونية. إختر تسجيل الدخول. قم بتدوين البيانات الخاصة بهذه الخطوة من كلمة مرور و رقم الهوية في المكان الخاص بكل جزء. قم بإرفاق كافة المعلومات المطلوبة، يرجى مراجعتها للتأكد من صحتها. إنقر على أيقونة منحة 300 دينار. اكتب كافة البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل في المنحة. انقر على أيقونة التسجيل في المنحة. وأخيراً قم بالنقر على خانة إرسال الطلب.

ما هي الشروط المحددة للتقديم في منحة 300 دينار

لقد تم تحديد كافة الشروط والأحكام الخاصة بقبول المتقدمين إلى منصة 300 دينار في تونس من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الشروط موضحة أمامكم فيما يلي:

يشترط استيفاء شرط الجنسية فلابد أن يكون المتقدم على هذه المنحة من تونس ويحمل الجنسية التونسية.

يشترط إقامة المتقدم في تونس إقامة دائمة وليس خارج الدولة.

يشترط أن لا يتعدى دخل المتقدم عن 180 دينار تونسي شهريا.

يشترط إرفاق ما يدل على أنه عاطل عن العمل ولا يعمل بأي من القطاع الحكومي أو الخاص.

يشترط عدم قدرة المتقدم على سداد الرسوم المدارس الخاصة بأبنائه في كافة المراحل التعليمية.

يشترط أن يكون مسجل في الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية.

يشترط أن يكون هذا الفرد من أسره فقيرة يكون من الفئات الأكثر و الأشد احتياجا لهذا الدعم.

وفي نهاية المقال نكون قد تناولنا أهم هذه الأخبار المتداولة بالتفصيل والإيضاح لكم.