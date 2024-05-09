“خالي من المواد الحافظة ” طريقة عمل الشيبسي المقرمش في المنزل بمذاق الأصلي

يعد الشيبسي المقرمش بنكهاته المتعددة واحد من أفضل المسليات عند الكبار والصغار، حيث يقدم الشيبسي بين الوجبات وعلى وجبة الإفطار والعشاء وأيضاً على وجبة الغذاء كطبق جانبي فاتح للشهية مع السلطات والمقبلات، ويعد تحضير الشيبسي في المنزل من الوصفات السهلة التي قد يظنها البعض معقدة ولكنها في حقيقة الأمر لا تستغرق سوى دقائق معدودة لتحضير المحلول الخاص بالقرمشة واللون الذهبي وهو سر نجاح تلك الوصفة.

مقادير عمل الشيبسي المقرمش في المنزل

نجحت ربة المنزل الماهرة في معرفة جميع أسرار تحضير حلقات البطاطس المقرمشة في المنزل بنفس مذاق الشيبسي الجاهز ولكن بكمية أكبر وجودة أعلى ونظافة ايضا، وفيما يلي نوضح المقادير:

لتر ماء مثلج. 20 جرام نشا. 10 جرام ملح طعام. شرائح رقيقة من البطاطس بوزن 400 جرام. زيت غزير للقلي.

طريقة عمل الشيبسي المقرمش في المنزل

فيما يلي نكشف عن جميع أسرار تحضير رقائق الشيبسي الطازج المقرمش في المنزل وتقديمه للأطفال ولأفراد الأسرة لكونه آمن وصحي وخالي من المواد الحافظة، وتتمثل الخطوات في: