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“خالي من المواد الحافظة ” طريقة عمل الشيبسي المقرمش في المنزل بمذاق الأصلي
يعد الشيبسي المقرمش بنكهاته المتعددة واحد من أفضل المسليات عند الكبار والصغار، حيث يقدم الشيبسي بين الوجبات وعلى وجبة الإفطار والعشاء وأيضاً على وجبة الغذاء كطبق جانبي فاتح للشهية مع السلطات والمقبلات، ويعد تحضير الشيبسي في المنزل من الوصفات السهلة التي قد يظنها البعض معقدة ولكنها في حقيقة الأمر لا تستغرق سوى دقائق معدودة لتحضير المحلول الخاص بالقرمشة واللون الذهبي وهو سر نجاح تلك الوصفة.
مقادير عمل الشيبسي المقرمش في المنزل
نجحت ربة المنزل الماهرة في معرفة جميع أسرار تحضير حلقات البطاطس المقرمشة في المنزل بنفس مذاق الشيبسي الجاهز ولكن بكمية أكبر وجودة أعلى ونظافة ايضا، وفيما يلي نوضح المقادير:
- لتر ماء مثلج.
- 20 جرام نشا.
- 10 جرام ملح طعام.
- شرائح رقيقة من البطاطس بوزن 400 جرام.
- زيت غزير للقلي.
طريقة عمل الشيبسي المقرمش في المنزل
فيما يلي نكشف عن جميع أسرار تحضير رقائق الشيبسي الطازج المقرمش في المنزل وتقديمه للأطفال ولأفراد الأسرة لكونه آمن وصحي وخالي من المواد الحافظة، وتتمثل الخطوات في:
- غسل البطاطس جيدا بالماء الجاري.
- تقشير البطاطس وتقطيعها إلى شرائح رقيقة.
- غسل البطاطس جيدا للتخلص من النشا.
- نقع البطاطس في محلول يتكون من الماء البارد والنشا والملح.
- توضع البطاطس في الثلاجة ويعد بقائها في الثلاجة لمدة أطول سر من أسرار المقرمشة القوية.
- بعد ذلك، تصفي البطاطس من الماء الزائد.
- في زيت غزير وساخن يتم قلي البطاطس.
- يراعي عدم التقليب قبل نضج الجزء السفلي واكتسابه لون ذهبي.
- تقلب البطاطس على الوجه الآخر حتى اكتساب لون مميز.
- تصفى البطاطس على مناديل الطعام.
- تقدم ساخنة مع إضافة البهارات المحببة مثل الشطة أو الملح أو الكاتشب.