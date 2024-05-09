“مقالب جيري في توم مبتخلصش” فرحيهم ونزلي لأولادك حالا تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

قناة توم وجيري هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج الكرتونية الممتعة والمميزة، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر وأكثر القنوات شعبية للكرتون على مستوى العالم في عام 2024، كما تقدم القناة محتوى مسلي وتعليمي يستهدف الأطفال من جميع الأعمار.

ضبط تردد قناة توم وجيري

لضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

عليك بفتح قائمة القنوات على جهاز التلفزيون الخاص بك. ثم اختر خيار البحث عن القنوات. قم بتحديد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد الجديد في الحقول المخصصة. اضغط على زر البحث. ستظهر قناة توم وجيري في قائمة القنوات، يمكنك حفظها للوصول إليها بسهولة.

الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

وبالنسبة إلى تردد قناة توم وجيري الجديد في عام 2024 هو كما يلي:

على القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 12149.

– معدل الترميز: 27500.

– الإستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

على القمر الصناعي عرب سات:

– التردد: 11315.

– معدل الترميز: 27500.

– الإستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

– الجودة: SD.

تستطيع الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري والاستمتاع بأفضل الكرتون للأطفال ومحتوى ممتع وتعليمي.

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نبذة عن عالم توم وجيري

قناة توم وجيري مستوحاة من السلسلة الشهيرة للرسوم المتحركة التي تحمل نفس الاسم، تم إطلاق السلسلة الأصلية في عام 1940 وتم إنتاجها بواسطة شركة مترو غولدوين ماير، كما تتميز قصة توم وجيري بأنها محاكاة كوميدية لصراع بين قط وفأر، حيث يحاول القط توم القبض على الفأر جيري، ويتبعهما العديد من المواقف الكوميدية والمثيرة.