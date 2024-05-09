“مع إنطلاق النسخة الرابعة”.. شروط التقديم في برنامج تأهيل المتميزين للعام 2024

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” عن إطلاق النسخة الرابعة لـ التقديم في برنامج تأهيل المتميزين 2024، يهدف البرنامج إلى دعم حديثي التخرج من “الجامعات” والمؤهلين علميًا من الكوادر الوطنية من الشباب، وذلك بتوفير التدريب اللازم وتطوير قدراتهم وخبراتهم، فضلاً عن إكسابهم المعرفة الضرورية لتعزيز أدائهم الوظيفي.

موعد التقديم في برنامج تأهيل المتميزين

أفصحت “وزارة المالية السعودية” عن بدء فتح باب التقديم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ابتداءً من يوم الأحد الرابع من ذو القعدة 1445هـ، الموافق الثاني عشر من مايو 2024م، وسيستمر استقبال الطلبات حتى يوم السبت الموافق العاشر من ذو القعدة 1445هـ، الثامن عشر من مايو 2024م.

شروط التقديم في برنامج تأهيل المتميزين

قامت الوزارة بتحديد الشروط اللازمة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم “سعودي” الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم متخصصًا في أحد المسارات التالية: القانوني، المالي، الاستراتيجي، أو “الموارد البشرية”.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على “مؤهل البكالوريوس أو الماجستير”، مع التفرغ التام والانتظام في البرنامج.

لا يجب أن تكون قد مرت فترة تزيد عن أربع سنوات منذ تخرج المتقدم.

يجب ألا تقل مدة التدريب عن 12 شهرًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على “معدل تراكمي” لا يقل عن 4 من 5، أو 3 من 4.

أيضًا من الضروري أن يكون قد حصل على معدل 5 في “اختبار الآيلتس”، أو 67 في اختبار “الستيب”، أو 466 في اختبار “التوفل”.

ضرورة اجتياز المقابلات الشخصية.

النجاح في الفحص الطبي وكذلك في اختبارات القياس.

أهم المميزات التي يقدمها البرنامج للمشاركين

يهدف البرنامج إلى تأهيل “الكفاءات الوطنية” من الخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير، والذين لم يمضِ على تخرجهم أكثر من “أربع سنوات”، وتتضمن مميزات التقديم في برنامج تأهيل المتميزين: