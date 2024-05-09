برشا برشا! متاح الآن رابط التسجيل في منحة العاطلين والمتعثرين في تونس 2024 للحصول على  300 دينار تونسي

تم طرح منحة مالية بقيمة 300 دينار من قبل الحكومة التونسية بهدف مساعدة العاطلين والمتعثرين في تونس عن العمل والأسر المحدودة الدخل، كما تم فتح باب التقديم على هذه المنحة ابتداءً من عام 2024، وسنتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية التسجيل في تلك المنحة.

تعرف على كيفية التسجيل في منحة العاطلين والمتعثرين في تونس

للتسجيل في منحة العاطلين والمتعثرين في تونس يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية. قم بإدخال معلوماتك لتسجيل الدخول، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. إذا لم تكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق ملء البيانات المطلوبة. بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم المنحة المالية بقيمة 300 دينار. قم بملء نموذج التسجيل بكافة المعلومات الشخصية المطلوبة. تأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها لتجنب رفض الطلب. انقر على زر “حفظ” ثم أرسل الطلب. ستتم مراجعة وفحص جميع الطلبات التي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني. في النهاية، سيقوم مسؤولو البرنامج بالتواصل معك لإعلامك بما إذا تم قبول طلبك أو رفضه.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة العاطلين والمتعثرين

بالنسبة للمستندات المطلوبة للتسجيل في هذه المنحة، تشمل:

شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للمتقدم. إذا كان هناك إعاقة، يجب تقديم شهادة إعاقة. شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسر المعيشة في الأسرة. شهادة البطالة التي تثبت حالة البطالة. شهادة الدخل الأخيرة للأسرة. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية. أي وثائق أخرى ضرورية وفقًا لمتطلبات الوزارة.

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ما هي شروط التسجيل في منحة العاطلين والمتعثرين في تونس؟

وفيما يتعلق بشروط التسجيل في هذه المنحة، فإنه يجب على المتقدمين الالتزام بمجموعة من القواعد المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

لا يجب أن يتجاوز الحد الأعلى للراتب الشهري للمتقدم 180 دينار تونسي.