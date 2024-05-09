متى يتم التجديد التلقائي لعقود العاملين وهل يجوز نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل؟  

أجابت إدارة منصة قوى على تساؤل هل يجوز نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل؟، فقد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة رسمية خاصة باستقبال طلبات المواطنين والإجابة عليها بشكل دقيق حتى تصبح جميع البنود والأحكام واضحة أمام الموظفين لحفظ حقوق العامل في القطاع الخاص وصاحب العمل والجدير بالذكر أن تلك المنصة تقدم العديد من الخدمات لخدمة سوق العمل والتوثيق عقود العمال.

التجديد التلقائي لعقود العاملين منصة قوى

أكدت منصة قوى أن العقود الخاصة بالعمال الموجودة على منصة قوى القطاع الخاص تتجدد تلقائيًا ما لم يتم إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل أحد الطرفين، ويتم التجديد من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الرسمي لمنصة قوى. النقر على تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي ثم إدخال (رقم الهوية الوطنية أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور). إعادة كتابة كود التحقق بطريقة صحيحة. تظهر أمامك واجهة رئيسية تحتوى على تفاصيل العقود. النقر على واحد من الخيارات المتاحة أما بالقبول أو التجديد أو الرفض.

هل يجوز نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل؟

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنعم، وأوضحت الحالات التي بموجبها يحدث نقل للموظف دون الرجوع إلى صاحب العمل الحالي، حيث يتطلب اتخاذ تلك الخطوة توافر ثلاث شروط أساسية وهما: