أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة جميع محافظات العراق عبر منصة مظلتى 

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024، حيث يتم تقديم الرعاية الاجتماعية في العراق للأفراد والأسر الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة ويحتاجون إلى دعم مالي، وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بتنفذ برنامجًا لتوفير هذه الرعاية، وتقوم بتحديد الشروط والمعايير لاستحقاق الدعم، و بالنسبة للوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، قامت الوزارة بمراجعة جميع الطلبات المقدمة وفحصها للتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط المحددة، والآن، يتم إعلان أسماء المستفيدين الذين تم اختيارهم للحصول على الدعم، للاستعلام عن المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية، يمكنكم التوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية ” مظلتي “.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بوضع آلية من أجلال الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبةالسابعة والأخيرة، حيث يجب توافر الشروط التالية أولاً:

أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية العراقية.

عدم امتلاك أي سجلات تجارية.

أن يكون المستفيد مقيمًا دائمًا داخل العراق.

أن يكون عمر المستفيد بين 18 عامًا و60 عامًا.

أن لا يمتلك المستفيد دخلاً شهريًا ثابتًا.

ألا يكون لدى المستفيد أملاك بقيمة مرتفعة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق:

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر منصة مظلتي: