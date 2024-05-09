كيف يتم معرفة استحقاق حساب المواطن وما هو موعد صرف الدعم دفعة مايو؟

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علة تساؤل كيف يتم دراسة استحقاق حساب المواطن وما هو موعد صرف الدفعة 78، وذلك بعد تداول العديد من الشائعات حول صرف الدعم يوم الأربعاء بالتبكير لمدة 48 ساعة، حيث يعمل حساب المواطن وفقا لمنط موحد للصرف يتم من خلاله ايداع الدعم للمستفيدين في الحسابات البنكية في تواريخ محددة وموحدة.

استحقاق حساب المواطن

يتمكن المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن من الاستعلام عن قيمة استحقاق دعم حساب المواطن من خلال خدمة الحاسبة الالكترونية التي تقدم تقدير دقيق لقيمة الدعم، علما بأن ذلك الدعم يختلف من أسرة لأخرى وفقا لعدد التابعين والراتب الثابت والاضافي، ويتم استخدام الحاسبة التقديرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن

النقر على خيار الحاسبة التقديرية.

إدخال البيانات المطلوبة من حيث عدد التابعين وأعمارهم.

تحديد الدخل الثابت والاضافي ودخل التابعين.

النقر على زر احسب.

يتم تقدير الدعم مع الأخذ في الاعتبار قيمة الدعم الاضافي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين لأخر العام الميلادي 2024.

ما هو موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن؟

يصرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن مع الساعات الأولى من شروق شمس يوم الخميس الموافق التاسع من شهر مايو من العام الميلادي 2024 بالتبكير لمدة 24 ساعة فقط، فقد نفت الوزارة شائعة صرف الدعم خلال يوم الأربعاء وأكدت على الصرف بدءاً من يوم الخميس.

واوضحت الوزارة السبب في تبكير صرف الدعم وهو وجود تعارض بين الموعد الموحد والأساسي والثابت وبين يوم الجمعة العطلة الأسبوعية.