طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445 لشهر مايو الدفعة 78

الكثير من المواطنين يرغبون في الاستعلام عن حساب المواطن وذلك لمعرفة موعد إيداع الدفعة رقم 78 لشهر مايو 2024، وذلك من أجل الحصول على الدعم المالي الشهري، حيث أن برنامج حساب المواطن هو واحد من أهم برامج الدعم الحكومي في المملكة والذي يخدم ملايين الأشخاص، ولهذا يزداد الاهتمام بمعرفة موعد الإيداع كل شهر.

الاستعلام عن حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن حساب المواطن بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

ثانيًا قم بتسجيل الدخول.

ثالثًا عليك أن تتجه إلى خيار “الدفعات المالية” من قائمة الخدمات.

رابعًا قم بالضغط عليها وستتعرف إلى حالة حساب المواطن.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الجديدة

أما بالنسبة لموعد الإيداع فكما جرت العادة يتم إيداع مبلغ الضمان في العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن بما أن اليوم العاشر من شهر مايو يوافق يوم الجمعة وهي إجازة رسمية فقد تقرر تبكير صرف حساب المواطن ليكون اليوم التاسع من مايو 2024، ويمكن للمواطنين المستفيدين الاستعلام عن مبلغ الضمان بداية من الثانية عشر منتصف الليل.

جديرًا بالذكر أن هناك رقم مخصص للتواصل بخدمة عملاء حساب المواطن بالمملكة في حالة حدوث أي مشكلة في الإيداع، أو إن كان هناك أي استفسار يخص الحساب أو الدفعات، وهذا الرقم هو 19912 ويمكنك التواصل عليه خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءا، ويمكنك كذلك التواصل مع الحساب الرسمي للمنصة على موقع إكس – تويتر سابقًا.