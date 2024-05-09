حقق إيرادات عالية… مشاهدة فيلم السرب 2024 كامل بطولة أحمد السقا على ايجي بست وماي سيما

مشاهدة فيلم السرب 2024 كامل، فيلم السرب للفنان أحمد السقا أصبح حديث الجميع على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، يعتبر هذا الفيلم واحد من أبرز الإنتاجات السينمائية التي تم عرضها في توقيت واحد في ما يقرب من 100 دور عرض تم الإعلان من قبل الشركة المنتجة عن بدء عرض الفيلم في دور العرض المصرية ابتداء من الأول من مايو 2024، ومنذ ذلك الحين حقق الفيلم نجاح كبير في كل دور العرض، حيث حقق أعلى نسب مشاهدة وإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

مشاهدة فيلم السرب 2024 كامل

فيلم السرب نجح في احتلال قمة شباك تذاكر السينما خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حقق إيرادات تقدر بحوالي 17 مليون و 779 ألف جنيه خلال أول أسبوعين من عرضه فقط، ولا يزال الفيلم يحقق إيرادات متزايدة بشكل كبير حيث يستمر الجمهور المصري في التوافد إلى دور العرض لمشاهدته.

يتناول فيلم السرب قصة العملية العسكرية التي قام بها الجيش المصري في مدينة سرت الليبية ردً على المذبحة التي وقعت بها مجموعة إرهابية ضد مجموعة من الأقباط المصريين والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 21 مصريا قبطيا تجسد أحداث الفيلم هذه العملية العسكرية بشكل مثير ومؤثر مما جعله محط أنظار الجمهور.

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