“اســـمك هسّـــه spa.gov.iq“ كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق منصة مظلتي الالكترونية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يتأمل الكثيرون أن تشملهم قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي من المنتظر أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن أعلنت وزارة العمل الشئون الاجتماعية العراقية عن انتهاء اعمال البحث ومراجعة ملفات المتقدمين واختيار اسماء المستفيدين، وتتحرى الوزارة أثناء البحث عن أكثر المواطنين حاجة للدعم واستحقاقا للفوز بالمنحة ليتحقق الهدف الرئيسي من البرنامج، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط استحقاق الدعم.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق منصة مظلتي أطلقت الحكومة العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية ليستفيد منه آلاف المواطنين ممن يعانون من البطالة والفقر والظروف الاجتماعية الصعبة وذلك في إطار جهود الدولة للقيام بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الاساسية للعيش لكافة المواطنين، وقد أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانيو الاطلاع على كشوف الاسماء الكترونيا للتيسير على المتقدمين، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة : الدخول الى المنصة الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية مظلتي.

من الصفحة الرئيسية ستجد الخدمات الالكترونية الخاصة بالهيئة.

اختر من بينها على “اسماء الرعاية الاجتماعية”.

حدد رقم الوجبة التي تود الاستعلام عنها، وكذلك المحافظة التي تتبعها.

قم بكتابة البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام.

يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين والبحث عن اسمك ضمن القوائم. شروط استحقاق منحة الرعاية الاجتماعية الاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية المقدمة من الحكومة العراقية يتطلب توافر عدد من الشروط في المتقدم وهي : أن يكون المتقدم مواطن عراقي ومقيم داخل الاراضي العراقية.

أن يتراوح عمره ما بين 16 عاما و 60 عاما.

الا يكون لدى المتقدم عمل حكومي او خاص ولا يملك دخل ثابت.