أشهر قنوات الوطن العربي.. تردد قناة التلفزيون العربي Al Araby الجديد 2024 علي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة التلفزيون العربي 2024 إحدى القنوات البارزة في المجال الإعلامي، إذ توفر محتوى يلائم رغبات المشاهدين في شتى الميادين وتقدم برامج ذات تأثير قوي، كما أنها تقدم تغطية متواصلة لأبرز الأحداث العاجلة والهامة طوال اليوم والليل، كما تهتم بتقديم الأخبار المحلية والدولية باعتبارها واحدة من أبرز المحطات الإخبارية في الإمارات، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم الترددات الجديد للقناة، لذا يرجي متابعتنا.

تردد قناة التلفزيون العربي Al Araby الجديد 2024

نقدم لكم تردد قناة التلفزيون العربي بجودة عالية عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لمتابعة الأخبار العاجلة والمهمة التي تخص الأوضاع العالمية والمحلية، وتعتبر قناة التلفزيون العربي واحدة من أبرز المحطات الإخبارية الإماراتية، ويمكنكم ضبط تردد القناة كالتالي:

تردد قناة التلفزيون العربي علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11637.

تردد قناة التلفزيون العربي علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12360.

تردد قناة التلفزيون العربي علي سهيل سات

الجودة: Hd.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

معدل الترميز: 30000.

التردد: 11310.

تردد قناة التلفزيون العربي علي هوت بيرد



الجودة: Hd.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 12520.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

لكي تتمكن من مشاهدة قناة التلفزيون العربي عبر جهاز الاستقبال لديك، يجب عليك القيام بالإجراءات الآتية: