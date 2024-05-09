بالاسم والرقم السري.. سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط دورة 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية مؤخرا عن فتح باب سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط دورة 2024، وهو إعلان يأتي في إطار التحضير لهذه المرحلة الحاسمة في حياة الطلاب والطالبات، تعتبر شهادة التعليم المتوسط خطوة هامة تسبق الثانوية العامة ومن هنا تولي الوزارة اهتمام كبير لتوفير جميع الإجراءات والاستعدادات الضرورية لضمان سهولة عملية التسجيل و سحب الاستدعاء،

تهدف الوزارة إلى توفير فترة كافية قبل موعد الامتحانات لسحب الاستدعاء مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للتحضير الجيد والاستعداد النفسي للامتحانات، كما تولى الوزارة أهمية كبيرة لعرض التعليمات والشروط التي يجب على الجميع الالتزام بها أثناء عملية التسجيل والمشاركة في الامتحانات.

سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط دورة 2024

أعلن الديوان الوطني للامتحانات عن بدء عملية سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط، وهو إعلان يأتي في سياق التحضيرات لهذه المرحلة الحاسمة في حياة الطلاب والطالبات يتم ذلك عبر الموقع الرسمي الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية الوطنية، وتؤكد الوزارة على أهمية التسجيل عبر الموقع قبل بدء العملية الامتحانية تشتمل الخطوات المطلوبة للتسجيل على الموقع على الآتي:

تسجيل الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات. اختيار الولاية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خيار عرض. كتابة رقم التسجيل الذي حصل عليه الطالب أو الطالبة من المدرسة.

وفي حالة نسيان كلمة المرور يطلب من الطالب أو الطالبة التواصل مع الجهات المسؤولة لحل هذه المشكلة، حتى يتمكن من استعادة كلمة المرور وإكمال عملية التسجيل بنجاح.

موعد سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي عن بدء عملية سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط والتي ستبدأ في الخامس من شهر مايو، حيث أكدت على استمرارية هذه العملية لمدة شهر كامل، حتى الخامس من شهر يونيو بهدف تسهيل عملية التسجيل لكل الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة.

كما أعلنت الوزارة عن موعد فتح سحب الاستدعاء لامتحانات البكالوريا لعام 2024 والذي سيكون في التاسع من شهر مايو، وستستمر هذه العملية حتى الثالث عشر من شهر يونيو من نفس العام، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الرسمية المصدرة قبل وبعد دخول الامتحانات.