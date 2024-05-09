سارع بالتقديم.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس والشروط المطلوبة

تسعي دائما الحكومة التونسية إلي توفير مبادرات متنوعة بهدف تقديم الدعم المادي للفئات ذات الدخل المنخفض في البلاد، ومن بين أبرز تلك المبادرات منحة 300 دينار تونسي يتم صرفها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بهدف توفير حياة كريمة وتحسين مستوي المعيشة لهم وتلبية احتياجاتهم، وقد تم العمل على تطوير هذا البرنامج مؤخرا نتيجة لملاحظة ارتفاع الأسعار عالميا، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم اليوم تفاصيل التسجيل والشروط المطلوبة، لذا يرجي متابعتنا.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

أتاحت الحكومة التونسية منصة إلكترونية تمكن الأفراد من تقديم طلباتهم للحصول على مساعدة مالية قيمتها 300 دينار تونسي.

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة الشؤون الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

سوف تعرض لك جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة، عليك أن تقوم بتحديد منحة 300 دينار تونسي.

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة في الخانات المطلوبة.

ثم إرفاق كافة الوثائق والملفات التي يتطلب منك تقديمها.

ثم النقر علي خانة التحقق.

اضغط علي خانة إرسال الطلب.

سيتم مراجعة وفحص المعلومات التي تقدمها، وستتلقى رسالة تخطرك بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

وضعت السلطات التونسية مجموعة من المعايير التي يتعين استيفاؤها كلها لكي يستحق المتقدم المنحة، والتي منها التالي:

يجب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

كما يشترط أن يقيم المتقدم إقامة دائمة في الأراضي التونسية.

أن لا يكون لدي المتقدم أي أصول غالية القيمة أو عقارات مدرجة باسمه.

يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري للشخص الراغب في التقديم مبلغ 180 دينار.

أن يكون لدي المتقدم سجل في الوكالة الخاصة بالتأمين الاجتماعي..

كما يجب أن يكون الطالب المتقدم للمنحة عاجزا عن سداد تكاليف التعليم بأكملها بسبب ظروفه المادية.

أن يكون المتقدم ليس لديه عمل في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة 300 دينار تونس

قامت الحكومة التونسية بتحديد مجموعة من الوثائق والمستندات التي يجب علي المتقدم تقديمها لإتمام عملية التقديم على المنحة المالية بقيمة 300 دينار والتي منها: