بتصميم عصري وحديث.. مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2024

تعتبر ميتسوبيشي ميراج هي سيارة هاتشباك اقتصادية تنتمي إلى فئة السيارات الصغيرة، وتتميز بتصميمها العصري، ومحركها الفعال، ومعدل استهلاكها المنخفض للوقود، ولذلك كانت مواصفات ميتسوبيشى ميراج 2024 محور الحديث في سوق السيارات هذه الفترة، و تم تدشين ميتسوبيشي ميراج لأول مرة في عام 1978، ومنذ ذلك الحين طرحت الشركة اليابانية عدة أجيال منها، وآخرها الجيل السادس الذي تم إطلاقه في عام 2012، والذي حصل على تحديثات جديدة في عام 2024،وسوف نتعرف على مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2024.

مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2024

تتوفر ميتسوبيشي ميراج 2024 في مصر بفئة واحدة هي HighLine، و تعتبر مواصفات السيارة مواصفات رائعة، ومميزة لكل عشاق السيارات، ولذلك سوف نحاول أن نطلعكم على مواصفات ميتسوبيشى ميراج 2024 كالآتي: