تكنولوجيا
بتصميم عصري وحديث.. مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2024
تعتبر ميتسوبيشي ميراج هي سيارة هاتشباك اقتصادية تنتمي إلى فئة السيارات الصغيرة، وتتميز بتصميمها العصري، ومحركها الفعال، ومعدل استهلاكها المنخفض للوقود، ولذلك كانت مواصفات ميتسوبيشى ميراج 2024 محور الحديث في سوق السيارات هذه الفترة، و تم تدشين ميتسوبيشي ميراج لأول مرة في عام 1978، ومنذ ذلك الحين طرحت الشركة اليابانية عدة أجيال منها، وآخرها الجيل السادس الذي تم إطلاقه في عام 2012، والذي حصل على تحديثات جديدة في عام 2024،وسوف نتعرف على مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2024.
مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2024
تتوفر ميتسوبيشي ميراج 2024 في مصر بفئة واحدة هي HighLine، و تعتبر مواصفات السيارة مواصفات رائعة، ومميزة لكل عشاق السيارات، ولذلك سوف نحاول أن نطلعكم على مواصفات ميتسوبيشى ميراج 2024 كالآتي:
- محرك بنزين بثلاثة اسطوانات و سعة 1200 سي سي، يولد قوة 76 حصانا وعزم 100 نيوتن متر.
- ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.
- شاشة عرض معلومات متعددة LCD أحادية اللون.
- نظام صوتي مع راديو، ومشغل CD وMP3، ومنفذ USB ، وبلوتوث واربع سماعات.
- تكييف هواء يدوي مع زرار تحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم.
- مرايا جانبية كهربائية متناسقة اللون مع مصباح انعطاف جانبي.
- مقود قابل للتعديل و مؤازر كهربائيا.
- مقاعد مغلفة بالقماش مع مسند ذراع، وحامل أكواب في المقعد الخلفي.
- حساسات ركن خلفية.
- مصابيح ضباب أمامية وخلفية.
- مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الانعكاس.
- جنوط ألمنيوم مقاس 15 بوصة.
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS مع توزيع اليكتروني للفرامل EBD ونظام تعزيز قوة الفرملة.
- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.
- نظام منع التشغيل والحماية من السرقة.
- حلقات تثبيت سفلية وأربطة ISOFIX لمقاعد الأطفال.
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.