“عصابات صينية وسيارات سوداء“ شفرات واكواد جاتا سان اندرياس GTA ANDREAS 2024.. اللعبة هتتغير 180 درجة

جاتا سان اندرياس أحد إصدارات لعبة جاتا والتي جذبت الكثيرين بسبب اختلافها عن الإصدارات السابقة التي كانت تدور أحداثها في المدن أما هذا الإصدار فيدور في ولاية سان اندرياس التي تمتاز بالأماكن الطبيعية الريفية والسهول والجبال ويحاول فيها اللاعب العثور على قاتل واستخدام مهاراته وأدواته في تجاوز أي صعوبات والوصول الى مراحل متقدمة، وقد يساعده على ذلك استخدام اكواد اللعبة التي تجعله يتمتع بمزايا إضافية متعددة، وفي هذا المقال اكواد جاتا سان اندرياس وبعض الشفرات المستخدمة أثناء اللعب لمنح اللاعب أفضلية أكبر.

شفرات واكواد جاتا سان اندرياس

جاتا هي اللعبة المفضلة لملايين المراهقين والشباب حول العالم، كون اللاعب يخوض فيها مغامرات عديدة ويدخل في تحديات مختلفة تجعله يلعب باستمتاع ويصل الى أعلى مراحل التشويق، ومن خلال اكواد جاتا سان اندرياس يستطيع اللاعب تخطي العوائق والمشاكل والبقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة وذلك عن طريق القيادة ببراعة وبسرعة أو الحصول على الأسلحة التي يرغب بها أو ابعاد عربات الشرطة قبل الامساك به وغير ذلك من الخصائص الإضافية، وفيما يلي أهم اكواد جاتا سان اندرياس :

كود الجو الممطر: catsanddogs.

catsanddogs. كود دبابة: panzer.

panzer. كود السرعة: onspeed.

onspeed. كود انفجار كبير: bigbang.

bigbang. كود العضلات: jysdsod.

jysdsod. كود تصدر القيادة: gripiseverything.

gripiseverything. كود الدرع: preciousprotection.

preciousprotection. كود دم كامل: aspirine.

aspirine. كود درع وصحة ومال: hesoyam.

hesoyam. كود ذخيرة كاملة: preciousprotection.

preciousprotection. كود ضربة قوية جدًا: bsxsggc.

bsxsggc. كود القفزة المميتة: lfgmhal.

lfgmhal. كود تغيير لون البشرة: stilllikedressingup.

stilllikedressingup. كود القيادة باحتراف: gripiseverything.

gripiseverything. كود إبعاد الشرطة: leavemealone.

شفرات جاتا سان اندرياس

جاتا من أكثر الالعاب الالكترونية انتشارا كونها مغامرة بحرية في عالم مفتوح يحمل العديد من المفاجئات الشيقة، ويسعى اللاعب بشتى الطرق الى جمع الأموال والأسلحة والهرب من الشرطة والقيادة للوصول الى أماكن أخرى مثيرة وممتعة، كما يقوم بتغيير زيه ومظهره عند الحاجة، أما شفرات اللعبة فتساعده في الحصول على المال ونشر الفوضى وتبطيء اللعبة أو تسريعها، وسنستعرض لكم في السطور التالية العديد من الشفرات المفيدة للاعب جانا سان اندرياس :