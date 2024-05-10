مواصفات سيارة كيا تيلورايد 2024 وما العيوب الموجودة بها؟

كيا تيلورايد 2024 هي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم ذات ثلاثة صفوف تجمع بين التصميم الجذاب والأداء الجيد والميزات الغنية، لذلك تدور الكثير من التساؤلات حول مواصفات كيا تيلورايد 2024، والتي تتميز بمحرك V6 سعة 3.5 لتر ينتج 291 حصاناً و 355 نيوتن / متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ونظام دفع رباعي اختياري، تابع معنا الفقرات التالية لتتعرف على مواصفات كيا تيلورايد 2024.

مواصفات كيا تيلورايد 2024

توفر تيلورايد مساحة داخلية فسيحة، ومريحة لسبعة أو ثمانية ركاب، ومساحة تحميل كبيرة، ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والتكنولوجيا، كما تتمتع بقدرات سحب تصل إلى 5500 رطل ، وخلوص أرضي يصل إلى 8.4 بوصة، ونظام تعليق هوائي خلفي ذاتي الاستواء، و سوف نعرض لكم مواصفات كيا تيلورايد 2024 في النقاط التالية:

محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.8 لتر يولد قوة 295 حصان وعزم دوران 355 نيوتن / متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات يوفر تحكمًا سلسًا وفعالًا.

نظام دفع رباعي اختياري يزيد من الثبات والقدرة على الطرق الوعرة.

سرعة قصوى تصل إلى 210 كم / ساعة وتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 7.5 ثانية.

استهلاك وقود معقول يبلغ 7.8 لتر / 100 كم.

خزان وقود سعة 71 لتر يمنحك مدى أطول.

عيوب سيارة كيا تيلورايد

سيارة كيا تيلورايد من السيارات الرائعة، ولكنها ليست خالية من العيوب، فكل شئ يوجد به عيوب ومميزات، ومن العيوب التي يمكن ذكرها عن سيارة كيا تيلورايد هي: