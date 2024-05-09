epedu.gov.iq رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في جميع المحافظات

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق جميع المحافظات، وهو العنوان الذي تصدر منصات البحث في العراق خلال الساعات الأخيرة ، حيث أكدت وزارة التربية العراقية على إمكانية قيام الطلاب بالتعرف على نتائج الإختبارات من خلال موقعها الرسمي عبر شبكات الإنترنت فور رفعها على الموقع مباشرة، وللتعرف على رابط استخراج نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 جميع المحافظات، يرجى قراءة السطور التالية.

نتائج الثالث المتوسط 2024

سوف يتم استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم التي مقرر لها أن تنطلق يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرون من مايو 2024 بمادة التربية الإسلامية واللغة العربية وتنهي الإمتحانات في يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو لتبدأ بعدها لجان التصحيح في جميع المحافظات العراقية من أعمال التصحيح والمراجعة بشكل رسمي، حيث تتم أعمال الكنترول من قبل جهات متخصصة للتأكد من عدم تعرض أي طالب للظلم، وأن جميع النتائج يتم الوصول إليها بكل دقة وشفافية، وفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أوضحت الوزارة أن جميع النتائج ستكون متاحة عبر موقع الوزارة الرسمي وعبر موقع نتائجنا الإلكتروني.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بطرح رابط موقعها الرسمي واعتماد رابط موقع نتائجنا لنشر نتائج الطلاب في كل الصفوف التعليمية المختلفة، واليوم سوف يتم رفع نتائج طلاب الثالث المتوسط عبر المواقع المحددة، ويمكن الإستعلام عنها على النحو التالي: