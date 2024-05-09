اعرف غرامة سيارتك طريقة الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق عبر بوابة أور وكيفية الدفع ur.gov.iq

يبحث العديد من المواطنين العراقيين في الفترة الأخيرة عن الرابط الخاص لدفع غرامات المرور، فمن لديه اية غرامات مالية يريد أن يعرفها ويقوم بدفعها لأن التأخير يتم دفع غرامة عليه أيضاً، لذلك لا أحد يريد تأخير دفع الغرامات ويريدون سدادها قبل فوات الأوان، وهذه المخالفات قد تكون تجاوز السرعة أو كسر إحدى قواعد المرور أو عدم الإلتزام بها، لذاك قامت الهيئة العراقية الخاصة بالمرور بتحديد رابط معين يتم من خلاله الإستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالمواطنين التي قام الرادار برصدها، حتى يقوموا بتسديدها وإزالة الغرامات عنهم أول بأول وهذا ما سنعرضه عليكم في هذا المقال.

طريقة الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق

قامت هيئة المرور العراقية بالإتحاد مع وزارة الداخلية من أجل تقديم أفضل وأسهل الخدمات إلي المواطنين من خلال تخصيص رابط معين يمكن من خلاله الإستعلام عن غرامات المرور العامة، والخطوات الواجب إتباعها هي:-

تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية الرسمية الخاصة بالخدمات الحكومية من هنا

قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

افتح تبويب الغرامات المرورية العامة.

يجب عليك تسجيل الدخول بإدخال مجموعة من بيانات السيارة الخاصة بك مثل موديل السيارة ونوعها ورقم الرخصة وتاريخ الإصدار الخاص بها بالإضافة إلي اسم المالك.

بعد تسجيل الدخول قم بالضغط على زر العرض.

ستظهر أمامك كافة الغرامات المرورية والمخالفات التي تم رصدها على السيارة الخاصة بك والقيمة المالية الخاصة بها.

كيفية دفع رسوم الغرامات والمخالفات المرورية بالعراق

قامت إدارة المرور بتخصيص رابط إلكتروني يتم من خلاله دفع المخالفات من خلال الخطوات التالية:-