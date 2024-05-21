قدم دلوقتي طلب إليكتروني للتصالح على مخالفات البناء وهيجيلك الرد بعد 48 ساعة عمل لو الشروط دي 👇 متحققة

العديد من المراكز التكنولوجية في كافة الأحياء الموجودة في جمهورية مصر العربية، وأيضا المدن والمراكز تزدحم نتيجة تكدس الكثير من المواطنين المصريين الراغبين في تقديم طلب التصالح على البناء عبر شبكة الإنترنت قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الجهات المختصة والمعنية بذلك، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم بالتفصيل كيفية تقديم طلب إلكتروني للتصالح على مخالفات البناء.

طلب إليكتروني للتصالح

يتساءل بعض الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن كيفية تقديم طلب إليكتروني للتصالح، حيث يرغبون في معرفة كافة التي يجب اتباعها ليتم تقديم هذا الطلب للتصالح على مخالفات البناء، وتتمثل جميع خطوات تقديم الطلب الإلكتروني للتصالح في الآتي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة خدمات محليات.

في الخطوة التي تلي ذلك يجب إنشاء حساب ليتم التقديم على خدمات بوابة محليات ثم يجب الضغط على زر مستخدم جديد.

بعدها يتم اختيار نوع الحساب والعميل ( مواطن- شركة ).

يجب ملء جميع البيانات الخاصة بالحساب ( حساب المواطن، الاسم بالكامل، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، العنوان، حساب الشركة، بطاقة ضريبية جزء أول وثاني وثالث، السجل التجاري).

بعد ذلك يتم إرسال كود التفعيل على رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

يجب اختيار نوع الحساب.

كتابة جميع بيانات الدخول بناءا على نوع الحساب.

ثم النقر على زر أنا لست برنامج روبوت.

في النهاية يتم الحصول على كود التأكيد، الذي ينبغي كتابته ليتم تسجيل كلمة مرور جديدة.

شروط التصالح في مخالفات البناء

ليتم تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء لابد من توافر مجموعة من الشروط والأحكام من قبل جميع المواطنين المصريين المتقدمة لطلب التصالح، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية: