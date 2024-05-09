“بزيادة  5%” رابط الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

رابط الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وقيمة الزيادة الجديدة، في ظل المبادرات التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمساعدة المواطنين المتقاعدين عن العمل، تم الإعلان مؤخرا من قبل الحكومة الجزائرية عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين 2024، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين من فئة البالغين لسن التقاعد في الجزائر، وذلك من خلال صرف نسبة زيادة على الرواتب المخصصة لهم، ولذلك فقد تصدر البحث عن رابط الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وقيمة الزيادة الجديدة العديد من منصات البحث خلال الساعات الأخيرة، وهو ما ننقله لكم بالتفصيل عبر المقال التالي.

رابط الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

كشفت مؤسسة التأمينات الإجتماعية الجزائرية عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 على أن يتم تحديد نسبة الزيادة المقررة وفقا لما كان يحصل عليه الشخص المتقاعد من الراتب الأساسي، يتم البدء في صرف الرواتب كل أول شهر ميلادي، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة الجزائرية عن وجود زيادة جديدة في الرواتب، والأن يمكنك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 على النحو التالي:

الدخول على رابط موقع التأمينات الجزائرية.

القيام بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الإستعلام عن المعاش التقاعدي.

والأن سوف يظهر أمامك قيمة المعاش التقاعدي بعد الزيادة الجديدة.

قيمة الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

قامت هيئة التأمينات الإجتماعية بالجزائر بتحديد قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 على نحو النسب التالية: