الكرخ الأولي تعلن شنو نتائج الثالث متوسط العراق pdf ال3 العراق

لقد أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية استعلام الطلاب عن نتائجهم إلكترونيا بدلا من البحث عنها أو الاستعلام في المدارس، فبمجرد اعتماد درجات الامتحانات يمكن للطلاب استخراجها بسهولة، ولذلك حرصنا على توضيح كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024 للفصل الدراسي الثاني والموعد الخاص بإعلان النتيجة حتى يتمكن كل طالب وطالبة من التواصل إلى نتائج الامتحانات بسهولة.

موعد نتائج الثالث متوسط العراق 2024

سيتم خضوع الطلاب لامتحانات نتائج الثالث متوسط 2024 بجميع المدن والمحافظات في العراق بداية من يوم 21 مايو 2024 حتى نهاية يوم 5 يونيو 2024 وسيتم تصحيح أوراق الطلاب بعدها مباشرة لكي يتم اعتماد النتيجة خلال أيام قليلة وإعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية العراقية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

يمكن لطلاب الصف الثالث متوسط العراق 2024 القيام بالاستعلام عن نتائج الامتحانات إلكترونيا من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي:

لابد من البحث عبر محرك الإنترنت عن “موقع ملازمنا” ثم يتم الضغط على خيار “النتائج”.

ثم نقوم باختيار زر أيقونة “مركز النتائج الصف الثالث المتوسط” وبعدها نقوم بتحديد المدينة التي يقيم فيها الطالب.

وبعد ذلك نقوم بكتابة رقم مقعد الطالب في المكان المخصص له وتضغط على زر “عرض النتيجة”.

وفي حالة الرغبة في الحصول على نسخة من النتيجة يتم الضغط على زر “تحميل pdf” وسيتم نزولها مباشرة على جهازك.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024

هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الفصل الدراسي الثاني وهي كالآتي: