الكرخ الأولي تعلن شنو نتائج الثالث متوسط العراق pdf ال3 العراق

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لقد أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية استعلام الطلاب عن نتائجهم إلكترونيا بدلا من البحث عنها أو الاستعلام في المدارس، فبمجرد اعتماد درجات الامتحانات يمكن للطلاب استخراجها بسهولة، ولذلك حرصنا على توضيح كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024 للفصل الدراسي الثاني والموعد الخاص بإعلان النتيجة حتى يتمكن كل طالب وطالبة من التواصل إلى نتائج الامتحانات بسهولة.
موعد نتائج الثالث متوسط العراق 2024
سيتم خضوع الطلاب لامتحانات نتائج الثالث متوسط 2024 بجميع المدن والمحافظات في العراق بداية من يوم 21 مايو 2024 حتى نهاية يوم 5 يونيو 2024 وسيتم تصحيح أوراق الطلاب بعدها مباشرة لكي يتم اعتماد النتيجة خلال أيام قليلة وإعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية العراقية.
طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق
يمكن لطلاب الصف الثالث متوسط العراق 2024 القيام بالاستعلام عن نتائج الامتحانات إلكترونيا من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي:
- لابد من البحث عبر محرك الإنترنت عن “موقع ملازمنا” ثم يتم الضغط على خيار “النتائج”.
- ثم نقوم باختيار زر أيقونة “مركز النتائج الصف الثالث المتوسط” وبعدها نقوم بتحديد المدينة التي يقيم فيها الطالب.
- وبعد ذلك نقوم بكتابة رقم مقعد الطالب في المكان المخصص له وتضغط على زر “عرض النتيجة”.
- وفي حالة الرغبة في الحصول على نسخة من النتيجة يتم الضغط على زر “تحميل pdf” وسيتم نزولها مباشرة على جهازك.
خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024
هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الفصل الدراسي الثاني وهي كالآتي:
- علينا البحث عن منصة “وزارة التربية العراقية” وبعدها نقوم بالضغط زر “نتائج الصفوف” ومنها نقوم باختيار “نتائج الصف الثالث المتوسط”.
- وهنا علينا تحديد المرحلة الدراسية ونختار ” الثالث متوسط” ثم نحدد الفصل الدراسي “الفصل الدراسي الثاني”.
- وبعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب أو الطالبة مع تحديد المحافظة التي يتم الإقامة فيها.
- وبعدها نقوم بالضغط على زر “عرض النتيجة” وسيتم ظهور نتيجة الطالب أو الطالبة بالمجموع الكلي والدرجة الخاصة بكل مادة دراسية تم الخضوع للامتحان فيها خلال الاختبارات الأخيرة.