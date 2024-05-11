“أكواااد جديدة وشغالة 100%“ أحدث أكواد ماين كرافت main craft 2024.. خدع جديدة لانج
محبي لعبة ماين كرافت والمتألقين بها ممن يلعبونها باستمرار في أوقات فراغهم يحتاجون دائما الى اكواد تساعدهم على فك الالغاز التي قد تواجههم وتجاوز أي مشكلة قد تعيق تقدمهم، حيث أن لعبة ماين كرافت من العاب الفيديو الاستراتيجية التي يحاول اللاعب فيها بناء مدينته وتجميع الأدوات التي يحتاجها للتغلب على الخصوم التي قد تواجهه اثناء الرحلة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أكواد لعبة ماين كرافت وشروط استخدام الكود وطريقة استرداد الاكواد.
استرداد اكواد ماين كرافت
يحاول لاعب ماين كرافت تجميع الماس وعملات ذهبية وأدوات البناء وغذاء كما عليه تجاوز الوحوش والزومبي والعناكب وغير ذلك من العوائق، ويحتاج اللاعب في بعض المراحل لفك الألغاز عن طريق استخدام اكواد اللعبة وتغيير الطقس، ولاسترداد اكواد ماين كرافت اتبع الخطوات التالية :
- سجل الدخول الى حسابك في لعبة ماين كرافت او انشيء حساب جديد إذا لم يكن لديك.
- بعد الدخول الى الحساب الشخصي اختر من بين الخصائص المتاحة على “استرداد”.
- في الخانة المخصصة اكتب كود اللعبة بطريقة صحيحة.
- بعد التحقق من صحة الكود انقر على “استبدال”.
اكواد حديثة ماين كرافت 2024
وسنسرد لكم فيما يلي مجموعة من الاكواد الحديثة للعبة ماين كرافت :
- FFAC2YXE6RF2
- FF7MUY4ME6SC
- FF11WFNPP956
- FF11NJN5YS3E
- ZYPPXWRWIAHD
- ZRJAPH294KV5
- YXY3EGTLHGJX
- J3ZKQ57Z2P2P
- HHNAT6VKQ9R7
- HFNSJ6W74Z48
- GCNVA2PDRGRZ
- FFDBGQWPNHJX
- FFCMCPSBN9CU
- FFBBCVQZ4MWA
- XFW4Z6Q882WY
- X99TK56XDJ4X
- X99TK56XDJ4X
- WLSGJXS5KFYR
- WEYVGQC3CT8Q
- WD2ATK3ZEA55
- W0JJAFV3TU5E
- V44ZZ5YY7CBS
- TDK4JWN6RD6
- MCPTFNXZF4TA
شروط استخدام كود ماين كرافت
يوجد بعض الشروط لاستخدام اكواد لعبة ماين كرافت والاستفادة من مزاياها الخاصة، وفيما يلي شروط الاستخدام :
- الكود غير متاح استخدامه سوى مرة وحيدة.
- المتجر الذي تستخدم به البطاقة مرتبط بالبلد التي حددها اللاعب، وغير متاح استخدام متجر اخر.
- عند شراء الكود ينبغي على اللاعب تفعيله مباشرة.
- في حالة ضياع البطاقة او سرقتها لن يكون هناك أي مسئولية على الموقع.
- يمكن استخدام الكود اون لاين عبر الرسائل النصية.