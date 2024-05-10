برابط شغال spa.gov.iq لينك الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بالعراق 2024 منصة مظلتي Pdf وزارة العمل العراقية

انتشرت التساؤلات والإستفسارات في الفترة الأخيرة عن موعد ظهور نتائج الرعاية الإجتماعية، راغبين في معرفة الأسماء التي تم قبولها في الحصول علي الدعم المقدم، حيث أن الحكومة العراقية تقدم برامج عدة للدعم لمساندة الفئات البسيطة محدودة الدخل لكى يتمكنوا من مواكبة التطورات الحادثة والظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم كله، بهدف تحسين مستويات المعيشة، لذلك من سبق لهم وتقدموا بطلبات الإنضمام يريدون حالياً معرفة الطريقة والخطوات الواجب اتباعها للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بالعراق ليتمكنوا من الحصول على الدعم لمساعدتهم في شئون الحياة، وهذا ما سنقدمه إليكم في هذا المقال بالإضافة إلى الشروط الخاصة للإنضمام إلى دعم الرعاية الإجتماعية.

رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بالعراق 2024

يجب عليك إتباع عدد من الخطوات إذا أردت الإستعلام عن نتائج الرعاية الإجتماعية ومعرفة أسماء الذين اشتملتهم للحصول على الدعم وهي:-

تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية من هنا

إنشاء الحساب الخاص بك عن طريق إدخال البيانات المطلوبة منك في أماكنها المحددة بدون أي أخطاء.

قم بتحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

انتظر بضع دقائق حتى يتم تحميل الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

إذا أردت يمكنك تحميل الأسماء في صيغة Pdf.

الشروط الخاصة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

تم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها لكي تتمكن من الحصول علي الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية بالعراق وهي:-