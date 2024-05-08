أفضل ماسك تفتيح البشرة السمراء في أسرع وقت بوصفات طبيعية فعالة ومضمونة

تعاني الكثير من الأشخاص من اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة، وهذا يمكن أن يكون مصدر قلق وازعاج للبعض ولكن لا داعي للقلق، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة السمراء والتخلص من البقع الداكنة بطريقة فعالة ومضمونة في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة فعالة ومضمونة لتفتيح البشرة السمراء في أسرع وقت وذلك باستخدام وصفات طبيعية.

وصفة الطبيعية لتفتيح البشرة السمراء:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الورد.

الخطوات:

قومي بمزج جميع المكونات في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس. قومي بتطبيق الخليط على البشرة وافركيه بلطف لمدة 5-10 دقائق. اتركي الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي البشرة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

وصفة تبيض البشرة بالكركم

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

الخطوات:

في وعاء صغير، قم بمزج العصير الطازج لليمون مع العسل النحل حتى يتم تكوين خليط متجانس. ثم أضف مسحوق الكركم إلى الخليط واخلطه جيدًا حتى يتم توزيعه بالتساوي. قبل استخدام الوصفة وتأكد من أن البشرة نظيفة وجافة. باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة ناعمة، ضعي الخليط على الوجه بلطف وتجنب منطقة العين. اتركي الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة ليجف تمامًا. بعد أن يجف الخليط، قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر وجففه بلطف بواسطة منشفة نظيفة. ثم استخدم مرطبًا خفيفًا لترطيب البشرة بعد الاستخدام.

طريقة تفتيح البشرة بالزبادي:

اخلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل في وعاء.

قم بتطبيق الخليط على البشرة وافركه بلطف لمدة 5 دقائق.

اترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

اغسل البشرة بالماء الفاتر وجففها بلطف.

طريقة تفتيح البشرة بعصير الليمون: