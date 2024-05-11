رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق عبر epedu.gov.iq وموقع نتائجنا…

تترقب الأسر العراقية بفارغ الصبر وترقب شديد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024، حيث تعتبر هذه النتائج لحظة مصيرية تحدد مسار تعليم أبنائها المستقبلي، هذا وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث المتوسط 2024 قيد الفرز والمراجعة، وسوف تكون متاحة فور اعتمادها.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية أن عملية فرز ومراجعة نتائج الثالث المتوسط 2024 تسير وفق الجدول المحدد، حيث تعمل الوزارة على جعل هذه النتائج متاحة للطلاب وأولياء الأمور بشكل سريع وميسر عبر الاستعلام الإلكتروني، وذلك لتجنب الازدحامات وتسهيل عملية الوصول إليها بكل يسر وسهولة، ويشمل ذلك الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بالإضافة إلى موقع “نتائجنا” الذي يوفر واجهة سهلة للاستعلام عن النتائج بكل يسر وسهولة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

مع انتهاء الدور الأول للثالث المتوسط، يصبح البحث عن النتائج محور اهتمام الطلبة وأولياء الأمور، ومن أجل تسهيل هذه العملية، يقدم موقع “نتائجنا” خدمة استخراج النتائج بسهولة ويسر، اليك خطوات الوصول إلى النتائج:

ابدأ بزيارة موقع “ نتائجنا “. قم بالتحديد على مربع “أنا لست روبوت” للتأكيد على هويتك البشرية. حدد قسم “نتائج الطلاب” من القائمة الرئيسية. اختر استعلام عن النتيجة وحدد الثالث المتوسط أو السادس الاعدادي. اختر اسم المحافظة التي تقطن بها من القائمة المتاحة. اضغط على كلمة “تحميل” إذا تم الإعلان عن النتيجة في المحافظة المحددة. بعد دقائق، ستتمكن من تنزيل الكشوف على جهازك بصيغة PDF، ثم ابحث عن اسمك للحصول على درجاتك ومجموعك.

نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق عبر موقع الوزارة

طريقة الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق: